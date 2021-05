Podczas majówki 2330 osób przyjęło w Rzeszowie szczepionkę Johnson&Johnson [ZDJĘCIA]

- W sobotę do Rzeszowa trafiło dodatkowe 1000 szczepionek. Dzięki temu możemy przedłużyć akcję szczepień o kolejne dwa dni, lub do momentu wykorzystania puli 1170 dawek preparatu. Wciąż na chętnych będzie czekać zespół przychodni LUX-MED. Jednak w związku z powrotem urzędników do pracy, punkt szczepień zostanie zlokalizowany w siedzibie firmy przy ul. Jabłońskiego 2/4 w Rzeszowie i będzie otwarty w godzinach od 8 do 18