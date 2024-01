Pokaz filmu "Weigl- zwyciężyć tyfus" w rzeszowskim kinie Zorza [WIDEO]

- W filmie pojawiam się w scenach współczesnych, w wątku pandemicznym, który opowiada historię Rudolfa Weigla i czasu wynalezienia szczepionki. Graliśmy tę scenę zaraz po pandemii w jednym zamkniętym mieszkaniu. I to było dla mnie mocne doświadczenie zważywszy na to, co się działo na całym świecie podczas pandemii - mówi Mateusz Mikoś, który wcielił się w postać ekranowego Andrzeja. Mikoś na co dzień występujący na deskach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Film „Weigl-Zwyciężyć tyfus” to piąta produkcja z cyklu „Polscy Wizjonerzy”. Przedstawia sylwetkę wybitnego uczonego profesora Rudolfa Weigla, Austriaka z pochodzenia, Polaka z wyboru. Jako pierwszy na świecie w latach 20-tych XX wieku opracował skuteczną szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu. W postać żony Rudolfa Weigla wcieliła się rzeszowska aktorka Magdalena Kozikowska-Pieńko.