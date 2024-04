Sławek Uniatowski gwiazdą koncertu galowego Festiwalu "Piosenka w Meloniku" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Robert Janowski, który jest ambasadorem festiwalu “Piosenka w Meloniku”, że jest dumny jako artysta z tego, że już ósmy rok z rzędu jest gościem wydarzenia.

- Dumny jestem jako ambasador wydarzenia, również jako artysta, że mogę tu do was przyjeżdżać już ósmy rok z rzędu. Wzruszać się, dostawać napędu pozytywnych emocji i energii patrząc na tych młodych ludzi, którzy przyjeżdżają z całej Polski, by w Rzeszowie wystąpić i pokazać swój talent

- mówił Robert Janowski, piosenkarz, prezenter telewizyjny i aktor.

Jak zaznaczył, przyjeżdża on do Rzeszowa na festiwal z myślą, by nie oceniać tego co było, tylko właśnie by patrzeć na to, co jest i z czym młodzi ludzie zaprezentują się w tegorocznej edycji. Jakie będą mieli pomysły, piosenki i co ich interesuje.