Policja poszukuje 54-letniego Grzegorza Jakubika pochodzącego z Rzeszowa. Mężczyzna zaginął 1 grudnia. Sprawdź rysopis Urszula Sobol

54-letni Grzegorz Jakubik, mieszkaniec wsi Winna-Chroły, miejscowości w gminie Ciechanowiec (województwo podlaskie) wyszedł z domu 1 grudnia między godziną 4, a 5:45 nad ranem, nie informując dokąd się udaje. Mężczyzna do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną i nie wrócił do miejsca zamieszkania. - Nie mamy pojęcia co się z nim dzieje i co się stało. Może mój brat będzie chciał wrócić do rodzinnego domu w Rzeszowie - mówi Katarzyna Augustyn, siostra zaginionego. - Bardzo proszę wszystkich o pomoc w poszukiwaniu mojego brata. Ktokolwiek go widział lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z policją i rodziną.