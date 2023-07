Policjanci z Rzeszowa zatrzymali podejrzanego o rozbój

Dzień wcześniej, 49-latek w rejonie dworca kolejowego spotkał dwóch nieznanych mu mężczyzn. W efekcie krótkiej rozmowy, wszyscy trzej udali się do mieszkania w centrum miasta, gdzie wspólnie pili alkohol. Tam, jeden z nieznajomych zaczął bić 49-latka. Zażądał, aby oddał mu swoje rzeczy, kopiąc go i zadając kolejne uderzenia. W konsekwencji odebrał mu zegarek, telefon i dwie srebrne obrączki. Na szczęście pokrzywdzonemu udało się uciec z mieszkania.

Na pobitego mężczyznę zwróciła uwagę postronna osoba, która skontaktowała się z dyspozytorem numeru alarmowego 112. Mundurowym, którzy przyjechali na wezwanie, pokrzywdzony opowiedział, co go spotkało i jak wyglądał agresor. Policyjne partole przystąpiły do jego poszukiwania.