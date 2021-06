Polska Hokej Liga. Piąty zawodnik wzmocnił siłę ataku Ciarko STS Sanok

Toni Henttonen to kolejny zawodnik pochodzący z Finlandii, który dołączył do kadry Cairko STS Sanok. Nowy napastnik sanockiego klubu większość kariery spędził w macierzystym klubie SaPKo.

- To dla mnie świetna okazja aby się pokazać - mówi nowy zawodnik Ciarko na łamach oficjalnego serwisu klubu. - Mam za sobą dwa trudne sezony i teraz jestem w świetnej kondycji. Czekam na to uczucie gdy wyjdę na lód a tam panuje dobra i głośna atmosfera. Kocham to!. Chcę pomóc mojej nowej drużynie wygrywać każdego wieczoru, dając z siebie wszystko. Sanok do zobaczenia w sierpniu - dodaje.