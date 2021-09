Ponad 162 mln złotych, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymają samorządy na Podkarpaciu

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest sporym wsparciem dla samorządów. Pomaga szybciej remontować lokalne drogi. Zainteresowanie nim jest bardzo duże, stąd tak wiele wniosków od gmin i powiatów, na kolejne nabory.

O tym jak ważne jest zewnętrzne wsparcie różnych inwestycji, a drogowych szczególnie, doskonale wiedzą w Przemyślu. To tutaj kolejne transze z RFRD pomagają remontować kolejne odcinki ważnych ulic w mieście. Chodzi m.in. o ul. Wysockiego oraz ul. Bielskiego. Bez tego wsparcia inwestycje były niemożliwe do przeprowadzenia lub odbyłyby się w późniejszych terminie.

- W roku 2022 do województwa podkarpackiego w ramach tego funduszu trafi ponad 162 mln złotych. Do równego podziału na gminy i powiaty. Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie zadania w przedziale od 50 do 80 proc. wartości inwestycji, w zależności od dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego.