Ponad 18 mln wsparcia dla podkarpackich gmin na drogi i zbiorniki wodne

Łukasz Solski

Zarząd Województwa Podkarpackiego rozdzielił ponad 18 mln złotych w formie dotacji dla gmin i powiatów na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz do winnic, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, a także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.