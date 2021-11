Potężna operacja budowlana na ulicy Batorego w Rzeszowie. Bierze w niej udział 16 betoniarek [ZDJĘCIA]

Przebudowa układu kilkunastu ulic, m.in. Batorego, Siemieńskiego, Styki i Śniadeckich jest największą z trwających obecnie w Rzeszowie inwestycji drogowych. Wartość tego przedsięwzięcia to ok. 50 mln zł, z czego duża część tej kwoty to dofinansowanie, które miastu udało się zdobyć z funduszy Unii Europejskiej.