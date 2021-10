Przejazd pod wiaduktem na Batorego w Rzeszowie otwarty dopiero za rok? Wszystko na to wskazuje. Bez ronda przy ZUS nie będzie przejazdu Marcin Piecyk

Prace przy budowie drogi pod wiaduktem kolejowym nad ul. Batorego już się rozpoczęły i jak słyszymy w Ratuszu, przejazd ma być gotowy na maj 2022 roku. To jednak nie oznacza, że wtedy będą mogli tędy przejechać kierowcy. Okazuje się, że bez ronda, które ma powstać przy budynku ZUS-u, przejazd nie zostanie otwarty. To oznacza, że na tę drogę kierowcy mogą poczekać nawet do końca przyszłego roku.