Powiat leski organizuje VII edycję biegu „Tropem Wilczym" w Lesku

Zaangażowanie w projekt potwierdza, że idea i wartości, o które swoją walkę oparli Żołnierze Wyklęci są dzisiaj wciąż żywe i aktualne - dodają.

Biegom będzie towarzyszyć szereg wydarzeń o charakterze historyczno – militarnym m.in. stoisko promocyjne WOT, pokaz namiotów wojskowych z okresu napoleońskiego, rekonstrukcja historyczna w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej - Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu.

Impreza rozpocznie się na leskim rynku 15 sierpnia o 9.00. Szczegóły poniżej i na plakacie.

PROGRAM BIEGÓW

10.00 - bieg na 1000 metrów. Rejestracja i pobranie zestawów

startowych do godz.: 9.45

10.30 – bieg na 1963 metry. Rejestracja i pobranie zestawów

startowych do godz.: 10.00

11.15 – bieg na 6000 metrów. O godzinie 10.55 wyjazd autokaru na linię startu w Glinem. Rejestracja i pobranie zestawów startowych do godz.: 10.00

Rejestracja do wszystkich biegów od 9.00 na placu obok fontanny. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku Starostwa Powiatowego w Lesku.