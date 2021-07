Poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021. Jak wypadło Podkarpacie na tle całej Polski?

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 r. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w powyższym terminie, napisali egzamin trzy tygodnie później. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Warto dodać, że nie jest określona wymagana liczba punktów do zdobycia, aby ukończyć szkołę podstawową. Oznacza to, że egzaminu ośmioklasisty nie można nie zdać.

Średnia wyników w województwie podkarpackim:

Język polski (śr. krajowa – 60%)