Pozytywna opinia biskupów dotycząca wszczęcia procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka z Palikówki koło Rzeszowa

Krawczyk do ósmej klasy chodził do szkoły w Rzeszowie. Następnie uczył się w II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Wtedy rozpoczął pracę charytatywną w domu rencistów w Rzeszowie. Studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Opiekował się chorymi, których odwiedzał w lubelskich szpitalach oraz hospicjach. Zorganizował grupę znajomych, którzy wspierali przebywających w klinice ortopedycznej. Docierał również do melin, by ratować ludzi z nałogu pijaństwa.