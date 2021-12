Pracowite święta ratowników GOPR w Bieszczadach [ZDJĘCIA]

W Wigilię ratownicy otrzymali zgłoszenie od skiturowca, który zjeżdżając z Małej Rawki stracił orientację w terenie i wjechał w teren głębokich jarów potoku Bystry. Ratownicy z Ustrzyk Górnych po dotarciu do mężczyzny, doprowadzili go bezpiecznie do drogi. Tego samego dnia wieczorem ci sami ratownicy z powodu braku wolnej karetki zostali wezwani do nieprzytomnej kobiety w Ustrzykach Górnych. Po dotarciu załogi karetki, kobieta została przejęta i przewieziona do szpitala.

W Boże Narodzenie do ratowników dotarła informacja, że na Przełęczy Goprowców znajdują się dwie osoby, które nie są w stanie kontynuować marszu.