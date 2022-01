Pracownicy instytucji kultury czekają na ruch Urzędu Marszałkowskiego w sprawie podwyżek płac

Organizacje zakładowe Solidarności reprezentują wszystkich 1400 pracowników 16 instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez samorząd woj. podkarpackiego w staraniach o podwyżki płac. Chodzi o pracowników m.in. takich instytucji, jak galeria sztuki w Przemyślu, Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie i Muzeum-Zamek w Łańcucie.

Swoje żądanie przesłali do urzędu marszałkowskiego w listopadzie ub. roku, a potem przedstawili na obradach dwóch komisji kultury i finansów sejmiku podkarpackiego. Bez skutku, gdyż w budżecie na rok 2022 samorządu podkarpackiego nie znalazły się pieniądze przewidziane na spełnienie postulatów płacowych.

– Proponowaliśmy wprowadzenie miernika mnożonego przez przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego roku. Jest to rozwiązanie adekwatne do pracy, jaką wykonujemy - mówi Bożena Lauzer. – To rozwiązanie przyjęliśmy na podstawie badań wynagrodzeń w innych muzeach na terenie całego kraju. Do tej konkretnej propozycji nie odniesiono się, liczymy jednak że uda nam się otrzymać jakieś stanowisko od naszego organizatora, ponieważ pieniądze, które na dzień dzisiejszy wpłynęły do instytucji kultury, są pieniędzmi, które służą na ustawowe wyrównanie wynagrodzeń pracowników najniżej zarabiających z 2 800 na 3 010 zł – mówi związkowiec.