Prawie 4 miliardy na podkarpackie drogi szybkiego ruchu. Rozbudowana zostanie m.in. S19 na odcinku Sokołów Młp. - Jasionka

- Ten odcinek został zbudowany w sposób ograniczony, czyli dwa pasy w jedną stronę i pojedynczy pas w drugą. I tak na przemian. To bardzo niebezpieczne rozwiązanie, które powoduje utratę płynności ruchu. Nie powinno się go stosować na drogach szybkiego ruchu - tłumaczył. - Naprawimy ten błąd. Jestem przekonany, że wszyscy, którzy jeżdżą S19 bardzo szybko to odczują.