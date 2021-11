Prezes Asseco Resovii, Piotr Maciąg: Nie można robić tragedii po porażce

Rzeszowianie po porażce w Bełchatowie ze Skrą 2:3, przegrali drugi mecz z rzędu, tym razem u siebie z beniaminkiem PlusLigi, LUK Lublin 1:3. Kibice łapią się za głowy, bo obawiają się, że mimo wielkich wzmocnień drużyny przed sezonem, będzie podobny do tych w ostatnich latach, kiedy typowany do walki o medale zespół, kończył sezon poza czołową czwórką.

- Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak ten początek wygląda, ale nadal jesteśmy w grze. Przed nami wiele spotkań i to, co najważniejsze, czyli play-off. Mecz z Lublinem za nami i przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Trzeba mądrze pracować i trenować, a będą z tego efekty.