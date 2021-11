PlusLiga. Sensacja w Rzeszowie. LUK Lublin wygrywa z Asseco Resovią

LUK Lublin to beniaminek tegorocznych rozgrywek, ale na pewno z apetytem na jak najlepszą pozycję po fazie zasadniczej. Początek sezonu w wykonaniu lublinian nie był efektowny, ale w ostatnich dwóch meczach siatkarze Dariusza Daszkiewicza wygrali. Po pięciosetowych bojach zwyciężyli ze Skrą i Cuprum Lubin, więc do Rzeszowa jechali bardzo zmotywowani.

Początek spotkania był bardzo spokojny, jakby drużyny chciały wyczuć, w jakiej dyspozycji jest przeciwnik. Zespoły grały akcja za akcję, żadna z ekip nie potrafiła odskoczyć na choćby dwa punkty (3:3, 8:8). Resovia dysponowała dobrym serwisem, choć nie zdobywała punktów bezpośrednio z pola zagrywki. Pozwalało to rzeszowianom skuteczniej grać w obronie i konstruować kontrataki, ale nie wszystkie były efektywne (10:10). Od pewnego momentu rzeszowianie zaczęli popełniać dużo prostych błędów. Kilka razy dotknęli siatki, nadziali się na blok i zrobiło się 18:15 dla przyjezdnych. Z boiska zszedł Cebulj, a zastąpił go Szerszeń, który od razu skończył dwie trudne piłki. Na prawym skrzydle kroku dotrzymywał mu Muzaj, lecz to nadal lublinianie byli bliżej wygranej w secie, przede wszystkim dzięki doskonałej formie Bartosza Filipiaka (8/8 w ataku). Kiedy Resovia przegrywała 20:23 Alberto Giuliani poprosił o czas. Po powrocie na plac gry Sam Deroo nie skończył ataku z lewej flanki, co wykorzystał Pająk. Przy piłce setowej dla gości trener Resovii posłał na zagrywkę Jakuba Buckiego, mając nadzieję, że atakujący popisze się mocną zagrywką, ten niestety zaserwował w siatkę (21:25). Co ciekawe, w całym secie to Resovia dysponowała lepszym przyjęciem (74% do 65% przyjęcia pozytywnego), jednak nie potrafiła wykorzystać tego w ataku (58% do 64% skuteczności LUK Lublin).