Problemy z dostępem do lekarzy rodzinnych w Sanoku

Sytuacja dotyczy trzech, sanockich przychodni. We wtorek Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka miał zwołać specjalne spotkanie, w którym mieli wziąć udział lekarze pracujący w Sanoku oraz Aleksander Korobczenko, dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

Przed spotkaniem dyrektor w rozmowie z Nowinami poinformował:

- Mamy zabezpieczone wszystko. Przyjmujemy pacjentów. Przez ostatnie dni wszyscy potrzebujący zostali przyjęci. Sam pracowałem, zatrudniłem też do pomocy stażystów. Do pracy zgłosiło się również czterech lekarzy. - Wyjaśniam zaistniałą sytuację. Ostatniego dnia grudnia zakończył się obowiązujący kontrakt z lekarzami. Następnie zostały rozpisane cztery konkursy. Na pierwszy nie zgłosił się nikt. Na drugi dwie osoby ze zbyt wysokimi żądaniami. Podobnie było przy kolejnych. Pomimo rozmów, ustępstw z naszej strony nie doszliśmy z nimi (lekarzami) do porozumienia. Od środy rozpoczynamy rekrutację lekarzy na poszczególne jednostki na zasadzie umowy o pracę. Kto chce pracować, przyjdzie. To będą indywidualne rozmowy z każdym, kto się zgłosi – dodał dyrektor sanockiej placówki, podkreślając, że nie muszą to być lekarze, którzy do tej pory pracowali w sanockich placówkach zdrowia.