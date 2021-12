Przemyśl. Fałszywy policjant kazał 78-letniemu mężczyźnie wyrzucić przez balkon oszczędności życia! Senior stracił 70 tys. złotych

- Oszust instruował mężczyznę, by dobrze zabezpieczył drzwi wejściowe do mieszkania, nikomu nie otwierał, a na podłodze położył ręcznik, ponieważ oszuści mogą próbować wpuszczać gaz do jego mieszkania. Następnie nakazał 78-latkowi, żeby włożył oszczędności do reklamówki i wyrzucić przez balkon. Ufny senior zapakował pieniądze do reklamówki, a następnie jego żona zgodnie z poleceniami fałszywego policjanta wyrzuciła je przez balkon