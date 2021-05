Przyjmująca po sezonie spędzonym w Developresie SkyRes Rzeszów odchodzi

Rzeczywiście, zawodniczka ta ma potencjał pozwalający jej na jeszcze lepszą grę, ale walczyła zawsze z dużą ambicją i determinacją. Jak w finale, dawała dobre zmiany w swojej drużynie podrywając ją do walki.

- Moim celem było zdobycie złotego medalu. Było to jednak bardzo trudne, dlatego jestem dumna z tego co mam. Chciałabym złoto, ale ten medal błyszczy jak złoty. Powinnam zrobić więcej, ale nawet gdyby było świetnie, też bym tak powiedziała. Co było najfajniejsze? Najfajniejsze w tym sezonie było granie z Jeleną Blagojević, ale najfajniejsza też dla mnie była gra w Lidze Mistrzyń - powiedziała m.in. zawodniczka w wywiadzie dla klubowych mediów.