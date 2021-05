TauronLiga. Anna Stencel zostaje w Developresie SkyRes Rzeszów. Juliette Fidon-Lebleu odchodzi po sezonie

Z Developresu do reprezentacji Polski. Rozgrywająca zostaje w Rzeszowie

- Chciałam przy trenerze Antidze jak najwięcej się nauczyć, podwyższyć swoje umiejętności. Cały czas się uczę – mówi Stencel, która otrzymała powołanie do kadry narodowej. Zdobyła dla Developresu 244 punkty, w tym 164 w ataku, 55 w bloku. Zaserwowała 25 asów, dzięki czemu znalazła się w tym elemencie w piątce najlepszych w Tauron Lidze.

- Wszyscy oczekiwali od nas złota. Nie udało się. Sezon był ciężki, zmagałyśmy się z wieloma problemami. Powinnyśmy się cieszyć z tego, co mamy, bo finał pokazał, jak wyrównana była rywalizacja. Tak naprawdę na to złoto zasługiwał każdy, wygrał Chemik, my mamy srebro, powinnyśmy się z tego cieszyć, a za rok powalczyć o złoto. Życzę naszym kibicom trochę więcej optymizmu i trochę więcej wiary w nas – stwierdziła Anna Stencel.