Przyszłość placu Balcerowicza w Rzeszowie wciąż niepewna. A co ze Stadionem Miejskim?

Uznali, że zarówno projekt uchwały Koalicji Obywatelskiej dotyczący przystąpienia do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, gdzie znajduje się targowisko, jak i stanowisko Rady Miasta, wypracowane dla tego terenu, zostaną skierowane do komisji. Przypomnijmy - projekt KO obejmował Śródmieście: ulice Moniuszki, Zygmuntowską, Jagiellońską, 3 Maja, plac Farny i targowisko. Był on reakcją na zeszłoroczne plany władz miasta. Chciały działkę, na której znajduje się „Balcerek”, przekazać deweloperowi Resovia Residence, a w zamian przejąć działkę przy ul. Wyspiańskiego, na której powstałby dojazd do Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.