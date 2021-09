Raj dla informatyków w Polsce. Wysokie pobory, bezrobocie im niestraszne, a pracować mogą nawet w domu

Według różnych źródeł w Polsce brakuje ponad 50 tys. specjalistów szeroko rozumianej branży IT - technologii informacyjnych. To m.in. informatycy, programiści, administratorzy danych. W całej Unii Europejskiej liczba wakatów w tej branży dochodzi do miliona. Deficyt na specjalistów w zawodach informatycznych miał miejsce jeszcze przed pandemią, ale to ona, a ściślej mówiąc związane z nią różne obostrzenia, sprawiły, że informatycy są jeszcze bardziej potrzebni. Szczególny boom widać w handlu.

To dobre informacje dla polskich specjalistów tej branży, gdyż Polska już od dawna plasuje się w czołówce państw na świecie najbardziej atrakcyjnych dla outsourcingu usług IT (czyli przekazywania jakichś prac do wykonania firmom zewnętrznym), szczególnie z perspektywy firm z Europy Zachodniej.

Z ubiegłorocznego raportu firmy 7N „Executive Brief. Outsourcing 2020” wynika, że dla firm z Europy Zachodniej Polska jest jednym z 10 najbardziej atrakcyjnych rynków do outsourcingu usług informatycznych. Dlaczego? Powszechnie wydaje się, że ze względu na niskie koszty pracy i życia, prym wiodą specjaliści z państw azjatyckich choćby Indii czy Filipin. Jednak dla zachodnioruoepejskich korporacji szukających kraju bliskiego geograficznie i kulturowo, pierwszym wyborem były jednak Irlandia, Czechy, Węgry i Polska.