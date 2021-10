Regionalny Puchar Polski. Stal Stalowa Wola zmierzy się z Siarką Tarnobrzeg

- Stal ostatnio fajnie punktowała i przyjeżdżamy do przeciwnika, który wydaje się być w lepszej formie, ale my zostawimy zdrowie na boisku i będziemy dążyć do zwycięstwa. Chcemy wygrać i pokazać, że u nas też wszystko jest w porządku

Kapitan Siarki Tarnobrzeg, Bartosz Sulkowski, zapewnia że jego drużyna podejdzie do środowego meczu ze Stalą Stalowa Wola bardzo ambitnie i zrobi wszystko, by zanotować zwycięstwo i awansować do…

- Mecz derbowy dla kibiców i dla nas jest oczywiście troszkę inny. Podejdziemy do niego tak jak do ligowego meczu, by wygrać i wywalczyć awans. Zwycięstwo na pewno by nam pozwoliło nastawić się odpowiednio do ostatnich meczów w tym roku - dodaje popularny "Sulek".