Resovia czeka na nowego prezesa i... wieści, w której lidze zagra

- Z wyborem nowego prezesa jest też związany dalszy proces. Budowanie zespołu na przyszły sezon, a rzeczywiście w dalszym ciągu nie jesteśmy pewni czy to będzie 2 liga, czy 1. Oczywiście sportowo jesteśmy w 2 lidze, ale też obserwujemy to, co dzieje się w Poznaniu, śledzimy płynące stamtąd doniesienia medialne. Równolegle prowadzimy już przygotowania organizacyjne do nowego sezonu skupiając się na strukturze wewnętrznej klubu - to jest dla nas priorytetowe. Nikt w biurze nie siedzi bezczynnie licząc na cud. Na razie nastawiamy się więc na 2 ligę natomiast czy to rzeczywiście będzie ten poziom rozgrywkowy, czy szczebel wyższy to już od nas nie zależy