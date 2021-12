Reżyser Sławomir Górski chce wyjaśnić zagadkę śmierci Andrzeja Cieplińskiego, syna płk. Cieplińskiego

Ul. Księdza Jałowego nr 14 w Rzeszowie, dawna Turkienicza. To tu wiele lat po wojnie mieszkała Jadwiga Cieplińska z domu Sicińska z synem Andrzejem. 1 marca 1951 roku, gdy na Cieplińskim wykonano wyrok śmierci, Andrzej miał zaledwie cztery lata. Widział swojego ojca, prezesa IV Zarządu Zrzeszenia WiN, oskarżonego przez stalinowców o zdradę stanu, tylko raz w życiu – na sali rozpraw. Był malcem. Czy zapamiętał Ojca? Raczej nie.

Na drzwiach wejściowych do sieni i na klatkę schodową kamienicy przy ul. Ks. Jałowego 14 widnieją kartki, by zamykać je z powodu zimna. Ekipa filmowców i świadkowie życia Cieplińskich są okuci w ciepłe kurtki, bo dzień jest mroźny. Ale nie odczuwają chłodu, a jeśli nawet, to ogrzewają ich emocje sprzed wielu lat.