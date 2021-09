Rodzice 3-latka z Krosna walczą o życie synka. Potrzeba kilkaset tysięcy złotych na operacje Tomka Kołodziejczyka w Niemczech

Tomuś Kołodziejczyk z Krosna miał 2,5 roku, gdy na rodziców spadła straszna wiadomość. Lekarze zdiagnozowali u ich synka wyściółczaka - nowotwór złośliwy mózgu.

- Któregoś dnia Tomuś zaczął tracić równowagę, skarżył się, że boli go głowa, wymiotował. Wtedy jeszcze nie przeszłoby nam przez myśl, że te objawy to wina rosnącego w głowie guza. Zabraliśmy synka do szpitala, gdzie zrobiono tomografię, która wykazała zmianę w główce. Natychmiast zostaliśmy przewiezieni karetką do szpitala w Warszawie. Tam rezonans potwierdził najgorsze - opowiadają rodzice chłopczyka.

Guz miał wielkość 4 na 5 cm. Lekarze usunęli go, ale podczas operacji doszło do porażenia nerwów: krtaniowego i gardłowo-nosowego. To spowodowało problemy z mówieniem, połykaniem, konieczność karmienia sondą.

Jednak nie te powikłania były najgorsze. Po czterech cyklach chemoterapii okazało się, że nie daje ona efektu. Guz odrasta w bardzo szybkim tempie, pojawiły się przerzuty do rdzenia kręgowego.