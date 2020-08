Roman Jakim: Dzisiejsza "Solidarność" jest inna niż ta sprzed 40 lat, ale wciąż najważniejsi są dla nas ludzie [ROZMOWA]

Jest związkiem, którego głównym celem jest niesienie pomocy, dbanie o warunki pracy i płacy oraz o warunki socjalno-bytowe pracowników. To jest podstawowe zadanie. Jednak to nie znaczy, że związek zaprzestał działalności na rzecz dobra wspólnego, czyli walki o sprawy wolności i dbania o te wartości, które powinny być dla nas ważne . Istotne jest to, że nasz statut jest oparty na nauce społecznej Kościoła.

Ilu członków liczy dzisiaj "Solidarność"? W latach 80. były to miliony ludzi.

Dzisiaj nie możemy porównywać się do ruchu społecznego, który był u zarania "Solidarności". Wtedy walczono o możliwość organizowania się w wolne związki zawodowe i wyzwolenie z komunizmu. Dzisiaj mamy inną rzeczywistość. Nasz związek liczy ponad 600 tysięcy pracujących, plus emeryci. Nie jest to ogrom, jeśli popatrzymy na liczbę zatrudnionych. W naszym regionie jest to 12 tysięcy osób i to też nie jest dużo. A jesteśmy organizacją, która ma sprawne struktury w większości zakładów pracy. Mamy prawo związkowe, struktury, potrafimy skutecznie zadbać o to, by pracownicy czuli się w miarę bezpiecznie. Oczywiście nie mamy wpływu na pandemię, bo to dotknęło wszystkich. Są poważne problemy. Tracimy pracowników, tracimy członków związku, którzy są zwalniani. Ale nie powiem, że jesteśmy bezradni.