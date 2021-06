Rozgrywająca Developresu Rzeszów, Marta Krajewska już po operacji. Leczenie potrwa ok. 8 miesięcy

- Wszystko to, co zaplanowaliśmy, zostało wykonane w mniej więcej dwie godziny. Zeszyte zostały łąkotki, zrekonstruowane zostało więzadło krzyżowe przednie, a chrząstka stawowa została wyrównana, wygładzona i pobudzona do regeneracji poprzez komórki macierzyste. Długość leczenia jest w przybliżeniu określana na 8 miesięcy, możemy być pozytywnie zaskoczeni, możemy być również negatywnie rozczarowani, to jest zbyt wczesny okres, żeby mówić o powrocie do zdrowia. Będziemy monitorowali stan zdrowia kolana tej pacjentki poprzez wykonywanie rezonansu magnetycznego w określonych terminach – dodał Ł. Białek.