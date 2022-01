Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę skrzyżowania na DK nr 77 w Skołoszowie OPRAC.: Klaudia Oronowicz

Przebudowa skrzyżowania w Skołoszowie ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu.

Spośród czterech ofert złożonych w przetargu, najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum firm PBI Infrastruktura i PBI WMB, które zaoferowało przebudowę skrzyżowania w Skołoszowie (DK77) za kwotę 856 307,55 złotych. Jeśli nie będzie odwołań, co do tego wyboru, w najbliższym czasie dojdzie do podpisania umowy.