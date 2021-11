Rusza kolejna edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Konkurs to niekomercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie. Każdego roku przedsiębiorcy wskazują urzędu skarbowe, które ich zdaniem w najbardziej profesjonalny sposób podchodzą do klientów.

- Naszym celem jest dbanie o rzetelne i terminowe rozliczanie podatków oraz pomaganie w tym przedsiębiorcom. Równie ważna jest dla nas informacja zwrotna od firm i poznanie ich opinii o działaniu urzędów skarbowych. Konkurs jest formą wymiany informacji na temat zasad funkcjonowania administracji i biznesu, a także doświadczeń wynikających z naszych kontaktów. Dzięki takim informacjom dostosowujemy nasze działania do potrzeb i oczekiwań naszych klientów

– mówi Magdalena Rzeczkowska, szefowa KAS.

Przedsiębiorcy wypełniają w Internecie ankiety, w których oceniają jakość obsługi w urzędach oraz łatwość komunikacji i kompetencje pracowników. Są one dostępne w Internecie, pod adresem uspp.webankieta.pl. Ankieta, którą BCC przygotowało we współpracy z MF i KAS. Głosować można do 21 grudnia.