Rusza konkurs Wzorowe Podkarpackie 2021. To wielka szansa dla zdolnych twórców Konrad Karaś

To konkurs dla przedsiębiorców oraz dla projektantów wzornictwa. Zgłoszenia w trzech kategoriach (wzorowy produkt, wzorowa usługa, wzorowa wizja) można wysyłać do 6 września, a nagrodą dla zgłoszonych do konkursu produktów lub usług jest przyznanie tytułu "Wzorowe Podkarpackie".