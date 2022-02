Rusza przebudowa skrzyżowania na DK nr 77 przy Giełdzie Wschód w Skołoszowie w powiecie jarosławskim

Inwestycja w Skołoszowie obejmie swoim zakresem przebudowę skrzyżowania na wysokości Giełdy Wschód. Będzie ona polegać na budowie pasów do skrętu w lewo z drogi krajowej, budowie wysp kanalizujących ruch i przebudowie wlotów skrzyżowania. Zmiana organizacji ruchu obejmie odcinek na długości ok. 7 m. Termin realizacji zadania to 23 tygodnie od daty podpisania umowy.