Ruszył sezon na Lazurowym Wybrzeżu. Są nowości na kąpielisku [ZDJĘCIA]

Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim, plaża Lazurowego Wybrzeża została wyposażona w ozdobne palmy i parasole, pod którymi będzie się można schronić przed promieniowaniem słonecznych w upalne dni.

- Przewidziane są także sportowe atrakcje dla plażowiczów, a dla najmłodszych dmuchana zjeżdżalnia. Dla głodnych i spragnionych uczestników kąpieli słonecznych dostępne będą również punkty gastronomiczne serwujące między innymi ciepłe posiłki i schłodzone napoje.

Cena za bilet normalny wynosi 8 zł, ulgowy (do 18. roku życia) kosztuje 4 zł. Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny. Ratownicy wodni przebywają na kąpielisku od godz. 10 do 20.