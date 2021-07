Rzeszów. Areszt dla 24-latka z powiatu jarosławskiego, który nożem zranił adwokata

Przypomnijmy. Do zdarzenia doszło w piątek w stolicy Podkarpacia. Rano policja otrzymała zgłoszenie, że w kancelarii adwokackiej doszło do awantury, ataku na mecenasa i zranienia go niegroźnie nożem. - Wizyta podejrzanego związana była z prowadzeniem przez adwokata sprawy jego konkubiny - mówi prokurator M. Ziemba-Kołacz. Z czasem do komendy policji zaczęły napływać kolejne zgłoszenia o agresywnym mężczyźnie, który zaczepiał na ulicy przechodniów, próbował też wyrwać portfel klientowi banku. Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany. Grozi mu od dwóch do 12 lat więzienia.