Rzeszów. Miasto podniosło dozwoloną prędkość na alei Sikorskiego?

Na odcinku alei Sikorskiego od skrzyżowania z Łukasiewicza można jechać 70 km/h. Mijając jednak skrzyżowanie al. Sikorskiego ze Strażacką i Robotniczą do niedawna wydawać by się mogło, że powinniśmy jechać 50 km/h, ponieważ skrzyżowanie odwołuje ograniczenie prędkości. Powinniśmy, ponieważ nie ma znaku, który pozwalałby jechać szybciej. Niedawno nasi Czytelnicy zauważyli, że miasto zainstalowało znak zwiększający ograniczenie prędkości do 70 km/h. Kierowcy byli zadowoleni z takiego przebiegu sprawy, a niektórzy mieszkańcy narzekali na władze Rzeszowa bojąc się o swoje bezpieczeństwo.

Postanowiliśmy zapytać, co skłoniło miasto do zmiany decyzji i podwyższenia limitu prędkości na alei, w kierunku na Tyczyn. Okazuje się, że miasto… nie zmieniło decyzji i dalej jest za ograniczeniami prędkości. O co w tym wszystkim chodzi?