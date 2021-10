Rzeszów. Nad Wisłokiem znaleziono ciało zaginionego Mariusza Michalika?

Ciało w stanie znacznego rozkładu

Nie jest to jednak jeszcze oficjalnie w żaden sposób potwierdzone. To tylko podejrzenia śledczych. Ciało znajduje się w stanie znacznego rozkładu i nie można go rozpoznać. O tym, że to właśnie ten zaginiony, może świadczyć jego ubiór.

Wiemy za to już, że pracownicy powiadomili policjantów, a ci do pomocy wezwali rzeszowskich strażaków.

– Dostaliśmy zgłoszenie o godzinie 6.33. Na miejsce zostali wysłani strażacy, ponieważ ciało unosiło się na powierzchni wody, ale było daleko od brzegu

– tłumaczy st. kpt. Kinga Styrczula, rzecznik prasowy rzeszowskiej straży pożarnej.

Na miejscu trwają jeszcze ostatnie czynności prowadzone przez policjantów i prokuratora.