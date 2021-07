Rzeszów. Prokuratura odmawia śledztwa w sprawie łapówek, ale prof. Krzysztof Gutkowski do pracy w szpitalu nie wróci Andrzej Plęs

Anonimowy donos oskarżył prof. dr. n. med. Krzysztofa Gutkowskiego o łapówkarstwo, prokuratura odmówiła śledztwa. Kobieta o takim nazwisku, jak w donosie, nie była jego pacjentką. Teraz Stanisław Kruczek, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, apeluje do radnych wojewódzkich o przywrócenie medyka do pracy. O to samo apeluje komisja zdrowia sejmiku wojewódzkiego.