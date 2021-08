Rzeszowski strażak pomaga w walce z ogromnymi pożarami na południowym zachodzie Turcji

Turcja zwróciła się do Polski z prośbą o udzielenie wsparcia w walce z opanowaniem potężnych pożarów, które objęły ten kraj. Na miejsce wysłanych zostało 14 osób: 6 strażaków PSP (w tym jeden z rzeszowskiej komendy) i 8 policjantów. Część grupy poleciała śmigłowcem policyjnym S-70i Black Hawk, a część samochodem PSP.

Jako pierwszy, w piątek, ok. godz. 4 rano wyruszył z pomocą transport kołowy. Samochód z Komendy Głównej PSP zabrał do Turcji 3 ratowników Państwowej Straży Pożarnej (kierowca, dowódca grupy, ratownik śmigłowcowy – operator), zbiornik do gaszenia pożarów z powietrza typu Bambi Bucket o pojemności 1500 l, zbiornik Bambi Bucket o pojemności 3000 l, zestaw naprawczy do zbiorników Bambi oraz zestaw naprawczy do śmigłowca na wypadek awarii. Grupa ta stanowi wsparcie logistyczno – operacyjne na miejscu. Jest w niej rzeszowski strażak wysokościowy - bryg. Adam Wiśniewski, dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.