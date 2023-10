Sąd Rejonowy w Strzyżowie będzie miał nową siedzibę. Szacowany koszt inwestycji to 50-60 mln zł

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wziął we wtorek udział w konferencji prasowej dotyczącej przekazania przez władze miasta Strzyżowa działki pod budowę siedziby Sądu Rejonowego w tym mieście. Obecnie siedziba sądu w Strzyżowie mieści się w trzech budynkach. Główny budynek powstał w latach 1899-1900 i od początku był siedzibą sądu.

Jak podkreślił Ziobro, Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z samorządem miasta Strzyżowa podjęło decyzję o epokowej zmianie, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiego sądownictwa dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

- Nie ulega wątpliwości, że te trzy zacne budynki, które służą dzisiaj sądom, ich pracownikom, a nade wszystko mieszkańcom wtedy, kiedy mają sprawy wymagające rozstrzygnięcia przed sądem, nie są już, jak patrzymy na dzisiejsze standardy, dostosowane do tych wszystkich wymogów, które polskie sądownictwo powinno spełniać w stosunku do wszystkich interesantów, ale też i do tych, którzy w tych murach pracują na co dzień wykonując ciężką i odpowiedzialną pracę - zauważył szef MS.