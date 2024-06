Siarka, czy Karpaty - w Krośnie finał wojewódzkiego Pucharu Polski. Zwycięzca otrzyma 40 tysięcy złotych

W Siarce może zabraknąć z kolei kontuzjowanego Kacpra Jodłowskiego.

Jak już doszliśmy tak daleko w tych rozgrywkach, to nie zamierzamy się zatrzymywać . Powalczymy o to, żeby zagrać w centralnych rozgrywkach, ale myślę, że Karpaty podejdą do tego mecz z podobnymi zamiarami. To zespół na pewno lepszy niż jesienią. Po zimowej przebudowie składu wiosna lepiej wyglądała w ich wykonaniu, byli solidniejsi. Uważam, że to niewygodny rywal, gra twardo i przez to czeka nas trudny mecz