Na miejscu byli strażacy, policja. Wczoraj, 2 kwietnia, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z Brzozowa pobrali śnięte ryby do badań.

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie została powiadomiona 31 marca przez wiceprezesa koła PZW w Haczowie.

- Funkcjonariusze z brzozowskiej komendy potwierdzili, że na miejscu doszło do wycieku z studzienki kanalizacyjnej należącej do Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Haczów, która zlokalizowana była w odległości około 300 metrów od starorzecza. Pracujący policjanci przeprowadzili oględziny miejsca i zabezpieczyli ślady tj. próbki substancji wyciekającej ze studzienki i zlokalizowaną w bezpośrednim jej otoczeniu oraz pobrano próbki wody ze starorzecza do dalszej analizy laboratoryjnej. W chwili wykonywania przez funkcjonariuszy czynności na miejscu zdarzenia, brak było aktywnego wycieku ze studzienki kanalizacyjnej, była ona zabezpieczona w miejscu, gdzie wcześniej dochodziło do wycieku. O całej sytuacji został powiadomiony zarządca studzienki, który potwierdził dokonanie uszczelnienia studzienki we wcześniejszym terminie i zobowiązał się do dalszych prac konserwacyjnych mających nie dopuścić do tego, by w przyszłości doszło do podobnej sytuacji