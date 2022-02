Sparing. Pewna wygrana Orła Przeworsk z młodymi piłkarzami Resovii

W zespole z Przeworska był testowany jeden zawodnik. Po meczu z gry swojej drużyny zadowolony był trener Paweł Załoga.

- Dzisiaj wyglądało to już dużo lepiej niż w ostatnim meczu ze Stalą Łańcut. Widać, że jeszcze trochę brakuje nam takiego czucia piłki i boiska, bo do tej pory graliśmy na orliku i pracowaliśmy nad siłą, ale teraz wszystko zaczyna iść już we właściwym kierunku