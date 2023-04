„Spełniły się marzenia”, czyli Marian Basiak i Artur Płonka po zdobyciu przez Łukasza Różańskiego pasa mistrza świata [WIDEO] Marcin Jastrzębski

- Marzyło mi się żeby być mistrzem Polski, medalistą mistrzostw Europy, ale żeby być mistrzem świata to tak.... w skrytości ducha. Mamy mistrza świata, ma go Łukasz, ma go Stal Rzeszów, ma go Rzeszów i ma go Polska – podkreśla szczęśliwy Basiak, który już kilka razy myślał o przejściu na emeryturę, ale... teraz najpewniej pozostanie z Łukasz do obrony pasa mistrzowskiego.