Stacjonująca w Jasionce amerykańska bateria Patriot trafi na Ukrainę?

Amerykańskie Patrioty w Polsce

"New York Times" w środę poinformował, że prezydent USA Joe Biden miał zatwierdzić przekazanie Ukrainie kolejnego systemu przeciwlotniczego Patriot, który miałby pochodzić od amerykańskich wojsk w Polsce. W Polsce stacjonuje obecnie bateria amerykańskich Patriotów, która m.in. ochrania logistyczny hub w podrzeszowskiej Jasionce, przez który trafia na Ukrainę duża część pomocy sprzętowej. "New York Times" nie sprecyzował, czy chodzi o całą baterię (8 wyrzutni z radarami i innym sprzętem), czy tylko jakieś jej elementy.

Polska nie zgadza się na przekazanie swoich Patriotów

Apel Ukrainy o wsparcie obrony powietrznej

W ostatnich miesiącach ukraińskie władze wielokrotnie apelowały do zachodnich partnerów, by wsparli ukraińskie siły zbrojne kolejnymi systemami przeciwlotniczymi - w tym zwłaszcza bateriami Patriot - w celu zapewnienia ochrony ukraińskiej armii, miastom i infrastrukturze, regularnie atakowanych przez Rosjan. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w kwietniu mówił, że Ukraina dla skutecznej obrony lotniczej potrzebuje co najmniej 7 dodatkowych baterii Patriot.

Dotychczasowa pomoc z USA i innych krajów

Jak dotąd USA wysłały na Ukrainę jeden system Patriot. W ostatnich tygodniach przekazanie potrzebnego sprzętu zadeklarowały m.in. Holandia i Niemcy. Polski premier Donald Tusk zapowiedział w kwietniu, że nie ma możliwości, by Polska przekazała baterię Patriotów Ukrainie. Polska jest bowiem dopiero na etapie wdrażania tych systemów do sił zbrojnych - pierwsze dwie baterie mają osiągnąć gotowość operacyjną do końca b.r. Natomiast kolejne 6 zamówionych baterii zacznie docierać do Polski dopiero od 2026 roku. Operacyjna bateria Patriotów w Polsce należy do sił USA; jej zadaniem jest m.in. ochrona logistycznego hubu w Jasionce.