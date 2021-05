Stal Mielec bez seta w Opolu. Uni coraz bliżej awansu, San-Pajda Jarosław dalej od 3. miejsca.

W pierwszym spotkaniu gospodynie wygrały gładko dwa pierwsze sety. Na domiar złego w ostatniej akcji drugiej odsłony poważnej kontuzji doznała Klaudia Felak. Przyjmująca dała bardzo dobrą zmianę, ale lądując po wyskoku do ataku, uszkodziła sobie kolano i parkiet opuszczała na noszach.

Po tym jak mielczanki wyeliminowały w półfinale Eneę Energetyka Poznań ożyły nadzieje na powrót Stali do ekstraklasy. Na koniec trzeba jednak jeszcze ograć rewelacyjny w rundzie zasadniczej zespół Uni Opole.

W drugim meczu Stal mocniej postawiła się w pierwszym secie, gdy odrobiła sześć punktów straty i uległa dopiero w grze na przewagi. Niestety w kolejne odsłony przypominały już te poprzedniego dnia. Na pochwałę zasłużyła na pewno Katarzyna Żabińska, która imponowała w ataku i na zagrywce, ale to nie wystarczyło.

Teraz rywalizacja przeniesie się do Mielca. W przypadku dwóch wygranych Stali, zespoły wrócą na mecz nr 5 do Opola.

Uni Opole – Stal Mielec 3:0 i 3:0

Sety: 25:16, 25:19, 25:18 oraz 27:25, 25:19, 25:20

W rywalizacji do 3 wygranych: 2:0.

Stal (mecz nr 1): Mras, Duda, Stroiwąs, Żabińska, Łukasiewicz, Molenda, Samul (libero) oraz Bryda, Felak, Hatala, Pelczarska, Wardęga. Trener Adam Grabowski.

Stal (mecz nr 2): Pelczarska, Hatala, Stroiwąs, Żabińska, Łukasiewicz, Bryda, Samul (libero) oraz Mras, Duda, Molenda. Trener Adam Grabowski.