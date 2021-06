Stal Rzeszów zakłada sekcję amp futbolu. Szuka chętnych do gry po amputacji z niewykształconą kończyną górną lub dolną

- Bardzo się cieszę, że tak uznany i ważny na mapie Polski klub jak Stal Rzeszów dołącza do ampfutbolowej rodziny - mówi Mateusz Widłak. - Wizja rozwoju i budowy wielkiego klubu, którą przedstawili nam włodarze Stali, pozwala wierzyć, że również ampfutbolowa sekcja szybko się rozwinie i dołączy do naszych ogólnopolskich rozgrywek. Wielkie gratulacje dla Stali za decyzję.

„Jest to kolejny krok w rozwoju naszego klubu, który pomoże jeszcze mocniej angażować lokalną społeczność wokół Stali Rzeszów oraz pomóc osobom niepełnosprawnym z regionu w rozwoju swoich pasji i marzeń” - napisał klub w swoim komunikacie.

– Naszym głównym celem jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz budowanie świadomości dotyczących relacji z takimi osobami - zachęca wszystkich po amputacjach lub z niewykształconymi kończynami do zgłoszenia się. – Każdy powinien spróbować swoich sił, nawet jeśli myśli, że nie potrafi, to cóż szkodzi nauczyć się – podkreśla.

Nabór do drużyny amp futbolu Stali Rzeszów prowadzony jest pod adresem: amp@stalrzeszow.pl oraz pod numerem telefonu: 791 863 399.

Amp futbol to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, uprawiana w ponad 60 krajach na całym świecie. Polacy są jedną z czołowych ekip, brązowymi medalistami mistrzostw Europy z 2017 roku i 7. ekipą mistrzostw świata z 2018 roku. Euro 2021 odbędzie się zaś we wrześniu w Krakowie i biało-czerwoni będą jednym z faworytów do medalu.