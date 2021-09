Stephane Antiga mówi o swojej drużynie, ale też o kandydaturze na trenera kadry Polski i pracy w Paris Volley [WIDEO]

Developres Rzeszów znów jest w gronie faworytów nawet do złota. Odpowiada panu taka rola?

Tak, chętnie, ale nie tylko my jesteśmy faworytami. Myślę, że cztery, pięć, a może nawet sześć drużyn jest, które zagrają o medale i my też. Mamy prawie nową drużynę, dużo nowych zawodniczek i jest to fajna drużyna. Dobrze pracowaliśmy, graliśmy nie tak dużo sparingów, kilka z nich przegraliśmy, ale dziewczyny dobrze wykonały swoją pracę i jestem zachwycony z tego, co zrobiły.