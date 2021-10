Stephane Antiga: To tylko Superpuchar, cieszymy się, ale chcemy więcej [OPINIE TRENERÓW]

Rzeszowianki prowadziły w tym meczu już 2:0, potem do głosu doszły jednak siatkarki Chemika. Odrobiły straty i w tie-breaku prowadziły już 6:1 i... nie wygrały, na koniec cieszył się Developres.

- Jest fajnie i był to fajny mecz. W aspekcie mentalnym byliśmy naprawdę agresywni, ten początek meczu był cudowny. Potem trochę straciliśmy koncentrację, ale fajnie się skończyło. Fajna końcówka. Police w tie-breaku prowadziły już chyba 6:1 i wróciliśmy, walczyliśmy do końca. Dziewczyny dały dobre zmiany, Daria na libero, Kalandadze, grały świetnie. To było zwycięstwo zespołowe, ale dalej pracujemy, bo to dopiero początek sezonu

- zachwycał się Stephane Antiga.

- Jest w naszym zespole wiele dziewczyn, które nie grały takich meczów, bardzo młodych, a mimo to wytrzymały presję. To bardzo dobry znak dla nas. To tylko Superpuchar, ważny dla nas, ale Puchar Polski i mistrzostwo Polski są ważniejsze i będziemy bardzo mocno pracowali, żeby je zdobyć - dodał trener Developresu.